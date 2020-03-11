امتلك شقتك ع بعد دقائق من النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية عشان تتمشى كل يوم وتستمتع باجمل المساحات الخضراء وسط افضل الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى رياضى بامن وحراسة 24 ساعة شقتك 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل الخدمات فى العاصمة الادارية