امتلك شقتك ع بعد دقائق من النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية عشان تتمشى كل يوم وتستمتع باجمل المساحات الخضراء وسط افضل الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى رياضى بامن وحراسة 24 ساعة شقتك 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل الخدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|327,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055759
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