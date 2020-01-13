امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فى Town Gate وعلى اطلالة رائعة على كريستال لاجون والمساحات الخضراء وقريب من كل احتياجاتك مستشفيات وعيادات ومدارس ومطاعم ومولات شقتك 170 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام )بسعر مميز جدا واقساط تصل الى8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى Town Gate