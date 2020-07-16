امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|اشترى شقتك على احلى فيو وشقتك 161م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من النهر الاخضر ومسجد الفتاح العليم واستغل الفرصة قبل غال الاسعار واستمتع بخدمات كتير للاستفسار كلمنا01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063116
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