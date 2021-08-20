امتلك شقتك تشطيب سوبر لوكس و ع بعد دقائق من النهر الاخضر بمنطقة المستثمرين

(للبيع)
|بتشطيب سوبر لوكس امتلك شقتك فى كابيتال هايتس ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة المستثمرين شقة 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب378 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريب من حمامات سباحة و ملاعب للاطفال و كافيهات و مطاعم و خدمات تانية كتير كلها قريبة من شقتك فى كابيتال هايتس يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى منطقة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|378,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102913
2,600 جنيه
383,000 جنيه
385,000 جنيه
480,000 جنيه
432,000 جنيه
230 جنيه
2,500,000 جنيه
1,500 جنيه
10,000,000 جنيه
1,500 جنيه
650 جنيه
1,700 جنيه
7,000 جنيه
1,000 جنيه
9,000 جنيه