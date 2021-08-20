امتلك شقتك تشطيب سوبر لوكس و ع بعد دقائق من النهر الاخضر بمنطقة المستثمرين

بتشطيب سوبر لوكس امتلك شقتك فى كابيتال هايتس ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة المستثمرين شقة 118 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب378 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريب من حمامات سباحة و ملاعب للاطفال و كافيهات و مطاعم و خدمات تانية كتير كلها قريبة من شقتك فى كابيتال هايتس يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى منطقة بالعاصمة الادارية