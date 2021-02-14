امتلك شقتك بمقدم 89 الف في قلب العاصمة الجديدة وعيش حياه الدبلومسيين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك بمقدم 89 الف في قلب العاصمة الجديدة وعيش حياه الدبلومسيين - في القاهرة مصر

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شقتك بمساحة 153 م مكونة من )3غرفة+2حمام+مطبخ+رسبشن) في موقع استراتيجي مميز بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، بمطنقة r7 بالقرب من حي السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر و المنطقة الدبلوماسية و الدائري الإقليميى وهتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك متخليش الفرصة تفوتك واحجز وحدتك بانظمة سداد تنافسي ةوبدون فوايد وكلمنا ع 01021551076 فون او راسنا ع واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mai
التليفون: 01021551076

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 89,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083856
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