امتلك شقتك بمقدم 89 الف في قلب العاصمة الجديدة وعيش حياه الدبلومسيين

(للتقسيط)
|شقتك بمساحة 153 م مكونة من )3غرفة+2حمام+مطبخ+رسبشن) في موقع استراتيجي مميز بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، بمطنقة r7 بالقرب من حي السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر و المنطقة الدبلوماسية و الدائري الإقليميى وهتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك متخليش الفرصة تفوتك واحجز وحدتك بانظمة سداد تنافسي ةوبدون فوايد وكلمنا ع 01021551076 فون او راسنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mai
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083856
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