امتلك شقتك بمقدم 89 الف في قلب العاصمة الجديدة وعيش حياه الدبلومسيين

شقتك بمساحة 153 م مكونة من )3غرفة+2حمام+مطبخ+رسبشن) في موقع استراتيجي مميز بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، بمطنقة r7 بالقرب من حي السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر و المنطقة الدبلوماسية و الدائري الإقليميى وهتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك متخليش الفرصة تفوتك واحجز وحدتك بانظمة سداد تنافسي ةوبدون فوايد وكلمنا ع 01021551076 فون او راسنا ع واتساب