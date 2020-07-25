امتلك شقتك بكمبوند هادى فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش فى اهدى كمبوند بالعاصمة الادارية وامتلك شقتك 170 م ( 3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى ومركز المؤتمرات وكل الخدمات اللى هتحتاجها مستشفيات ومول تجارى وكافيهات وkids area ومطاعم وحاجات تانية كتير وسط الهدوء والجمال باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند هادى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|364,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063777
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