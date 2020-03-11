امتلك شقتك بكمبوند مميز جدا في قلب العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة بقلب العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند زافاني ويتميز بالقرب من القصر الرئاسي وحي الوزارات والنهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وملاعب رياضية ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055737
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