امتلك شقتك بكمبوند مميز جدا في قلب العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك بكمبوند مميز جدا في قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقة بقلب العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند زافاني ويتميز بالقرب من القصر الرئاسي وحي الوزارات والنهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي وملاعب رياضية ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 176,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055737
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11/3/2020
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العنوان:

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11/3/2020
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11/3/2020
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