امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية

(للبيع)
|امتلك شقتلك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة بالرفاهية والرقى فى تصميم شقتك 150م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من اكبر حديقة مركزية بالعالم وستمتع بالخدمات الباقيه كلمنا للاستفسار على 01279885336اتصل لان واستغل الفرصة بخصم 10%
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061301
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