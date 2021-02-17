امتلك شقتك بفيو ع كريستال لاجون فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بفيو مميز ع كريستال لاجون وانت فى شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة ع بعد دقائق من مطار العاصمة و بالقرب من حى السفارات شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) مع افضل خدمات متكاملة مول تجارى و حمامات سباحة واجمل مساحات خضراء كل ده واكتر ب212 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبخصم 20 % يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084227
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