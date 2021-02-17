امتلك شقتك بفيو ع كريستال لاجون فى العاصمة الادارية

استمتع بفيو مميز ع كريستال لاجون وانت فى شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة ع بعد دقائق من مطار العاصمة و بالقرب من حى السفارات شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) مع افضل خدمات متكاملة مول تجارى و حمامات سباحة واجمل مساحات خضراء كل ده واكتر ب212 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبخصم 20 % يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية