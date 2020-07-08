امتلك شقتك بدون مقدم بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|مشروع The Loft الشركة المالكة Living Yards Developments الإستشاري الهندسي DMA (دار المعمار) سابقة الأعمال: قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 70 مبنى في القاهرة الجديدة و مصر الجديدة كما تمتلك الشركة الأم العديد من الأسماء المعروفة في مجال الصناعات الغذائية مثل تونة دولفين (أكثر من 60% من ماركت التونة) و كوفي بريك (أكثر من 40% من ماركت الكوفي) و غيرها العديد من الأسماء مساحة المشروع: 23 فدان / مبني على 18.5% فقط و الباقي مساحات خضراء و حمامات سباحة الموقع: في قلب الR7 بجوار الحي الدبلوماسي عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled
|التليفون:
|01024045557
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|العنوان:
|بيفرلى هيلز- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065306
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3,800,000 جنيه
12,000 جنيه
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