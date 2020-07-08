امتلك شقتك بدون مقدم بالعاصمة الادارية

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك بدون مقدم بالعاصمة الادارية - في 6 أكتوبر مصر

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مشروع The Loft الشركة المالكة Living Yards Developments الإستشاري الهندسي DMA (دار المعمار) سابقة الأعمال: قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 70 مبنى في القاهرة الجديدة و مصر الجديدة كما تمتلك الشركة الأم العديد من الأسماء المعروفة في مجال الصناعات الغذائية مثل تونة دولفين (أكثر من 60% من ماركت التونة) و كوفي بريك (أكثر من 40% من ماركت الكوفي) و غيرها العديد من الأسماء مساحة المشروع: 23 فدان / مبني على 18.5% فقط و الباقي مساحات خضراء و حمامات سباحة الموقع: في قلب الR7 بجوار الحي الدبلوماسي عل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: khaled
التليفون: 01024045557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بيفرلى هيلز- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065306
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