امتلك شقتك بجوار ميدان الحصري بتسيهلات علي 6 سنوات وباقل مقدم دقيقه من الحصري 5 دقائق من مول العرب امام المرشدي مباشرتا سعر اللمتر 7200 170 م مقدم 70.000 15% استكمال بعد 3 شهور 10% قيمه الوحده خلال 9 شهور من التعاقد 60% اقساط ربع سنويه 15% دفعه استلام 5% وديعه صيانه عند الاستلام يضاف 75.000 حصه بالجراج +25.000 مخزن بالجراج للاتصال 01125147777