(للبيع)
|امتلك شقتك بجوار ميدان الحصري بتسيهلات علي 6 سنوات وباقل مقدم دقيقه من الحصري 5 دقائق من مول العرب امام المرشدي مباشرتا سعر اللمتر 7200 170 م مقدم 70.000 15% استكمال بعد 3 شهور 10% قيمه الوحده خلال 9 شهور من التعاقد 60% اقساط ربع سنويه 15% دفعه استلام 5% وديعه صيانه عند الاستلام يضاف 75.000 حصه بالجراج +25.000 مخزن بالجراج للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070518
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