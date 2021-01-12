امتلك شقتك بجوار حى السفارات فى العاصمة الادارية

باميز موقع بالعاصمة الادارية امتلك شقتك بجوار حى السفارات و استمتع باجمل اطلالة ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون وانت فى شقتك 157 م ( 3 غرف نوم +مطبخ + ريسبشن +2 حمام + تراس ) ب 177 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية