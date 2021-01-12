امتلك شقتك بجوار حى السفارات فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باميز موقع بالعاصمة الادارية امتلك شقتك بجوار حى السفارات و استمتع باجمل اطلالة ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون وانت فى شقتك 157 م ( 3 غرف نوم +مطبخ + ريسبشن +2 حمام + تراس ) ب 177 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079731
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