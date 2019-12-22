امتلك شقتك بجنينة جميلة ليك لوحدك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|هتستمتع باجمل جنينة ليك لوحدك قدام شقتك 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +dressing room ) بالقرب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات وفندق الماسة ومولاتت تجارية وملاهى للاطفال كل ده بسعر مميز جدا وبانظمة سداد مختلفة بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل حديقة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045998
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