امتلك شقتك باميز موقع باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فترة سداد تصل الي 7 سنين

(للبيع)
|امتللك شقتك باميز كمبوند باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فتره سداد تصل الي 7 سنين بدون فوايد يتميز الكمبوند بسهوله الوصول اليه من طريق الواحات اوالدائري يتميز بوجود اكبر بحيرة صناعيه موجوده بمصر يتميز بمساحته الشاسعه 900 فدان 75% مساحات خضراء وبحيرات يتميز بقربه من مدينه زويل ومستشفي مجدي يعقوب ونادي الزمالك الجديد يتميز بوجود اكبر مركز طبي ومول تجاري باكتوبر بداخله مما يزيد فرصه الاستثمار يتميز بوجود مساحات مختالفه من الواحدات شقق او دوبلكس او مساحات اداريه وتجاريه لمزيد التفاصيل01102230586
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|presentation
|التليفون:
|01102230586
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|العنوان:
|51شارع احمد عرابي المهندسين- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,915,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099342
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