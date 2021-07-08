امتلك شقتك باميز موقع باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فترة سداد تصل الي 7 سنين

امتللك شقتك باميز كمبوند باكتوبر باقل مقدم 5% واطول فتره سداد تصل الي 7 سنين بدون فوايد يتميز الكمبوند بسهوله الوصول اليه من طريق الواحات اوالدائري يتميز بوجود اكبر بحيرة صناعيه موجوده بمصر يتميز بمساحته الشاسعه 900 فدان 75% مساحات خضراء وبحيرات يتميز بقربه من مدينه زويل ومستشفي مجدي يعقوب ونادي الزمالك الجديد يتميز بوجود اكبر مركز طبي ومول تجاري باكتوبر بداخله مما يزيد فرصه الاستثمار يتميز بوجود مساحات مختالفه من الواحدات شقق او دوبلكس او مساحات اداريه وتجاريه لمزيد التفاصيل01102230586