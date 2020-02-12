امتلك شقتك بالعاصمة ومفيش احلي من كدة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم ومساحة شقتك 150م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي صحي متكامل بأحدث الاجهزة وكيدز اريا ومحلات تجارية ونافورة راقصة وخدمات تانية كتير يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة ومفيش احلي كدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052519
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