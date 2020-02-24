امتلك شقتك بالعاصمة وعيش في الهدوء والاسترخاء

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صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة وعيش في الهدوء والاسترخاء - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue وعيش في الهدوء والاسترخاء والاستجمام بدون ازعاج وبعيد عن الزحمة وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054002
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23/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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