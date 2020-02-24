امتلك شقتك بالعاصمة وعيش في الهدوء والاسترخاء

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue وعيش في الهدوء والاسترخاء والاستجمام بدون ازعاج وبعيد عن الزحمة وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054002
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