امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك - في القاهرة مصر

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خليك متميز في اختياراتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع باللاند سكيب والنافورة الراقصة والخصوصية الكاملة وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد شقتك 207م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك شقتك بالعاااصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050538
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26/1/2020
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26/1/2020
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26/1/2020
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بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية

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استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى Town Gate وسط المساحات الخضراء وكل خدماتك مسجد الفتاح العليم والمدين.
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القاهرة - مصر
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26/1/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك عندنا فى Town Gate بامتلاك شقتك 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: اختار بنفسك طريقة الدقع المتاسبة ليك فى Town Gate - في القاهرة مصر

اختار بنفسك طريقة الدقع المتاسبة ليك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى Town Gate هتقدر تختار بنفسك نظام الدفع المناسب ليك وتمتلك شقتك 190م تشطيب اكسترا لوكس ( 3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

255,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية متشطبة بالكامل 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) ع شارع ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة والقصر الرئاسى وقريبة لكل خدماتك مولات تجارية ونادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate - في القاهرة مصر

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية وقريبة من منطقة خدمات مستشفيات ومولات تجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بview روعة ع النهر الاخضر وقريب من الحى الدبلوماسى وطريق السخنة وعالم ديزنى ومولات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بارقى اماكن العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بارقى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dr.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير شقتك بالعاصمة الادارية ع اكبر لاند سكيب - في القاهرة مصر

من غير تفكير شقتك بالعاصمة الادارية ع اكبر لاند سكيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب واجمل فيو في العاصمة الادارية الجديدة واستمت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

25/1/2020
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