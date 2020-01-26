امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك

(للتقسيط)
|خليك متميز في اختياراتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع باللاند سكيب والنافورة الراقصة والخصوصية الكاملة وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد شقتك 207م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك شقتك بالعاااصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050538
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