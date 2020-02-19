امتلك شقتك بالعاصمة واستمتع بالفيو الرائع والنافورة الراقصة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالفيو الرائع والمميز جدا وكمان هتستمتع بالنافورة الراقصة والهدوء والروقان وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدماتك نادي رياضي وجيم وسبا ومول تجاري وقريب من كل الخدمات الطبية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|234,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053397
188,000 جنيه
189,000 جنيه
246,000 جنيه
352,000 جنيه
462,000 جنيه
2,300,000 جنيه
170,000 جنيه
185,000 جنيه
اتصل
اتصل
777,000 جنيه
777,000 جنيه
208,000 جنيه
195,000 جنيه
165,000 جنيه