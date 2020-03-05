امتلك شقتك بالعاصمة بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح

دلوقتي شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار بكمبوند green avenue في منطقة ال R7 بالقرب من النهر الاخضر وحي السفارات والمولات التجارية والادارية وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوائد وسط كل الخدمات من مول تجاري ونادي رياضي وممشي للدراجات ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر