امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك

(للتقسيط)
|استثمر براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون اي وفوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053569
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