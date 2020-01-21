امتلك شقتك بالعاصمة بالقرب من ديزني لاند

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue بالقرب من ديزني لاند يعني هتروح في اي وقت وتفرح اولادك وكمان هتقدر تروح المولات التجارية والادارية وكل ده عشان خدماتك جمب الكمبوند وكمان داخل الكمبوند هتلاقي خدمات كتييير ليك ولاولادك وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة