امتلك شقتك بالعاصمة الجديدة واستثمر في اي وقت

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة اللادارية الجديدة واستثمر في اي وقت وكمان جمب شقتك هتلاقي النافورة الراقصة وحمامات سباحة وموجود كمان مول تجاري داخل الكمبوند ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشقتك 195م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وهنقول تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049950
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