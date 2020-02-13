امتلك شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وبالقرب من حي السفارات والحي المالي والحكومي يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052661
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