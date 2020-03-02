امتلك شقتك بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)
|دلوقتي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومتشيلش هم المقدم لانك هتدفع مقدم بسيط جدا وهتقسط براحتك ومش هتدفع اي فوائد وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وجيم وسبا وخدمات تانية كتيييير يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|234,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054805
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