امتلك شقتك بالتقسيط وبسعر متر الكاش وسط افضل الخدمات فى الR7

وسط افضل وارقى الخدمات فى منطقة الR7 بكمبوند الموندو هتمتلك شقة قريبة من حى السفارات و مدينة المعارض 164 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من مول تجارى و حمامات سباحة و كافيهات ونادى ومنطقة مخصصة للاطفال كل ده فى الموندو بالعاصمة الادارية ب109 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 60 شهر بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بسعر متر الكاش ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية