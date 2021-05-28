امتلك شقتك بالتقسيط وبسعر متر الكاش وسط افضل الخدمات فى الR7

(للبيع)
|وسط افضل وارقى الخدمات فى منطقة الR7 بكمبوند الموندو هتمتلك شقة قريبة من حى السفارات و مدينة المعارض 164 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من مول تجارى و حمامات سباحة و كافيهات ونادى ومنطقة مخصصة للاطفال كل ده فى الموندو بالعاصمة الادارية ب109 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 60 شهر بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بسعر متر الكاش ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|109,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095288
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