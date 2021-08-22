امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو

بالتقسيط المريح امتلك شقتك بكمبوند il mondo وسط ارقى وافضل خدمات و ع بعد دقائق من النهر الاخضر و الكتدرائية شقة 132 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام +تراس ) ب100 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع افضل وارقى الخدمات اللى كلها حواليك : حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم و club house و خدمات تانية كتير كلها بسعر متر الكاش يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند il mondo