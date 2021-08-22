امتلك شقتك بالتقسيط المريح و بسعر متر الكاش بكمبوند الموندو

(للبيع)
|بالتقسيط المريح امتلك شقتك بكمبوند il mondo وسط ارقى وافضل خدمات و ع بعد دقائق من النهر الاخضر و الكتدرائية شقة 132 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام +تراس ) ب100 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع افضل وارقى الخدمات اللى كلها حواليك : حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم و club house و خدمات تانية كتير كلها بسعر متر الكاش يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند il mondo
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103185
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