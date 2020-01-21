امتلك شقتك باكتوبر باطول فترة سداد امام بورتو، بحى البوليفارد 250 فدان منهم 50 فدان خدمات(طبية – تعليمية –تجارية – ترفيهية – رياضية ) امام ماونتن فيو وبورتو اكتوبر وبالقرب من مثلث الجامعات ( القاهرة فرع اكتوبر – مصر – الكندية ) وعلى بعد 9دقائق من مول العرب ، شقة 163 متر عبارة عن رسبشن ومطبخ و3نوم منهم غرفة ماستر و3 حمام – دريسنج – 2 تراس ، بسعر 5200 جم بمقدم 35% والباقى على 60 شهر استلام 3/2021 للمعاينة اتصل على 01022728011