امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك191م( 3غرف +2حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس )واستمتع بالمساحات خضراء والمناظر الطبيعية اللى بتحلم بيه اتصل الان واحجز معانا شقتك بافضل سعر للاستفسار 01279885336
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورهان
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 226,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061281
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22/6/2020
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22/6/2020
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شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بين شارعين رئيسين امام شارع رئيسى عرضه 80 م ومن الخلف شارع عرضه 60 م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى تاون جيت

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- في القاهرة مصر

استمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وخليك قريب من مطار العاصمة والمدينة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

427,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعمل شوبينج كل يوم وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات والمطاعم و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

288,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من منطقة خدماتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قريب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وعالم ديزنى 230.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع اجمل لاند سكيب باجمل حديقة 65 م مجانا قريب من كل خدماتك حمامات سباح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: 📍با رقي المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2020
صورة الاعلان: التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى دلوقتى شقتك فى افضل الاحياء الموجودة فى العاصمة الادارية كمبوند ارمونيا والاستمتاع بالتصميمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

20/6/2020
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