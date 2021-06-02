امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

(للبيع)
|امتلك شقتك بانظمة سداد مختلفه ومتعدده ع اطول فترة سداد وكمان وفرنالك مساحات كتير بتبدأ من 70م تقدر تختار المساحه المناسبه ليك ولاسرتك ومش بس كده كمان وفرنالك كل الخدمات الاساسيه والترفيهيه اللي هتحتاجها حمامات سباحه مطاعم وكافيهات مولات تجاريه امن وحراسه ع مدار ال24 ساعه كيدز اريا مامنه عشان تطمن ع اطفالك مستشفيات ومراكز طبيه مجهزة باحدث الاجهزه الطبيه مش بس كده وفي خدمات تاني كتير كلمنا ع01279885336 عشان تعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095944
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