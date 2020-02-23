امتلك شقتك بأرقي الكمبوندات بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue وعيش في هدوء واسترخاء وبدون ازعاج وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053862
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