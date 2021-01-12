امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بمقدم254 الف بي بالقرب من قصر الرئاسي وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,541,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081091
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