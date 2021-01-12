امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

امتلك شقتك بمقدم254 الف بي بالقرب من قصر الرئاسي وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب