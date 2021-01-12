امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

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|امتلك شقتك بمقدم254 الف بي بالقرب من قصر الرئاسي وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,541,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081091
212,000 جنيه
275,000 جنيه
12,000 جنيه
253 جنيه
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