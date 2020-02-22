امتلك شقتك الجديدة بالعاصمة واستمتع بالرفاهية

امتلك شقتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالرفاهية اللي مش هتلاقيها في اي مكان غير في كمبوند green avenue وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 150م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة الجديدة