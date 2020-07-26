امتلك شقتك الان في بيت الوطن القاهرة الجديدة

(للبيع)
|اسكن بارقى الاحياء فى التجمع الخامس بتانى نمرة من شارع التسعين الشمالى بالحى التانى ببيت الوطن مساحة 147 م 3 غرف + 2 حمام على بعد خطوات من شارع النوادى وبالقرب من منطقة الخدمات جراج وتتمتع بتقسيمة داخلية مميزة ( 3نوم- 2 حمام – ريسيبشن3ق- مطبخ ) ادفع مقدم وقسط الباقى على 7 سنين بدون فوائد سعر المتر5000 جنيه وتفرق كتير لما تشترى من الشركة المالكة للمشروع -الى بتوفرلك اكتر من نظام للتقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01027159365
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063837
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