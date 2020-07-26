امتلك شقتك الان في بيت الوطن القاهرة الجديدة

اسكن بارقى الاحياء فى التجمع الخامس بتانى نمرة من شارع التسعين الشمالى بالحى التانى ببيت الوطن مساحة 147 م 3 غرف + 2 حمام على بعد خطوات من شارع النوادى وبالقرب من منطقة الخدمات جراج وتتمتع بتقسيمة داخلية مميزة ( 3نوم- 2 حمام – ريسيبشن3ق- مطبخ ) ادفع مقدم وقسط الباقى على 7 سنين بدون فوائد سعر المتر5000 جنيه وتفرق كتير لما تشترى من الشركة المالكة للمشروع -الى بتوفرلك اكتر من نظام للتقسيط