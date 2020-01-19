امتلك شقتك ارضي بجنينة واستمتع بحفلات الشواء بخصوصية

(للتقسيط)
|دلوقتي هتمتلك شقتك ارضي بجنينة عشان تعرف تعمل حفلات الشواء براحتك وتعزم صحابك وعيلتك في الجنينة وسط الخضرا والطبيعة وكل ده بخصوصية كاملة وكمان شقتك جمب كل الخدمات مول نجاري وحمامات سباحة وكيدز اريا وجيم وجاكوزي وسبا وغيرهم كتير وشقتك 351م (5غرفة+4حمام+تراس+2ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049648
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