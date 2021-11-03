امتلك شقة 177م ووفر حياة أكثر هدوء وخصوصية لاسرتك فى الموندو

وفر حياة اكثر هدوءا وخصوصية لاسرتك فى كمبوند الموندو و امتلك شقتك بموقع استراتيجى قريب من الحى الدبلوماسى والقصر الرئاسى شقتك 177م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام +dressing + تراس ) ب318 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد باطلالة مميزة ع مساحات خضراء قريب من مستوى عالى من الخدمات اللى ملهاش مثيل عشان تعيش انت واسرتك وسط حياة متكاملة يلا دلوقتى وخد قرار الاستثمار وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية