امتلك شقة 170 م قريب من الكتدرائية فى Town Gate

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate قريب من الكتدرائية و فندق الماسة 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات المتكاملة حمامات السباحة و نادى رياضى ومولات تجارية باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|326,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060077
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