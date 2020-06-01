امتلك شقة 170 م قريب من الكتدرائية فى Town Gate

شقتك فى Town Gate قريب من الكتدرائية و فندق الماسة 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات المتكاملة حمامات السباحة و نادى رياضى ومولات تجارية باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية