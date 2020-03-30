امتلك شقة وسط خدمات متكامله في العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك في العاصمة الادارية وسط خدمات متكامله مولات تجارية وكافيهات ومطاعم ومستشفيات وجراجات خاصة لكل عمارة ونادي رياضى وخدمات تانيه كتير شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +3حمام +مطبخ ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتي كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدمات متكامله في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|229,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057036
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