امتلك شقة وسط الهدوء والجمال فى صن كابيتال

(للتقسيط)
|وسط الهدوء والجمال امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريبة لكل خدماتك اللى بتحبها مول مصر وكافيهات ومطاعم ونادى اجتماعى وصحى ورياضى وخدمات اكتر جمب شقتك 157 م (ريسبشن +مطبخ +3 غرف +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الجمال فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055302
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