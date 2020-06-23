امتلك شقة وسط اجمل المساحات الخضراء فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|استنشق جو نقى وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل المساحات الخضراء وقريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061384
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