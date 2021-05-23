امتلك شقة متشطبة بالكامل مع الجراج فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك تشطيب سوبر لوكس بالعاصمة الادارية وقريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات و مول تجارى عشان تعمل شوبينج ليك ولاولادك كل ده جمب شقتك 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) مع الجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا ب182 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحياة اكثر رفاهية كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094701
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