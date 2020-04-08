امتلك شقة قريب من مولات تجارية فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة قريب من مولات تجارية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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قريب من مولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية واعمل شوبينج كل يوم شقتك 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة ومطار العاصمة ومستشفيات باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واعمل شوبينج كل يوم بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 159,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/4/2020
رقم الإعلان: 2057567
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7/4/2020
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6/4/2020
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