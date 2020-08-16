امتلك شقة قريب من طريق السخنة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى تاون جيت قريب من طريق السخنة وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها كافيهات ومطاعم ومول تجارى وبيوتى سنتر شقتك 195 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065165
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