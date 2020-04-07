امتلك شقة قريب من المدينة الطبية فى Town Gate

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من المدينة الطبية وفندق الماسة وكل الخدمات كافيهات ومولات ومدارس والجامعة الروسية شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بسعر مميز وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش حياة صحية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057516
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