امتلك شقة قريبة من ارض المعارض فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة قريبة من ارض المعارض فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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قريب من ارض المعارض امتلك شقة بالعاصمة الادارية 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) واستمتع انت وعيلتك بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات ومول تجارى وخدمات غيرهم كتير باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 211,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063385
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صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

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فى اهدى اماكن العاصمة الادارية عيش الاسترخاء واستمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون قريب.
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318,000 جنيه

20/7/2020
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شقة للبيع 165 م بالقرب من فندق الماسة فى تاون جيت

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20/7/2020
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لحياة جديدة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش وسط حياة جديدة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت بموقع مميز فى الR7 قريب من مسجد الفتاح العليم والك.
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20/7/2020
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خلى حياتك اجمل بامتلاك شقة بكمبوند تاون جيت

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182,000 جنيه

20/7/2020
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كمبوند سراى القاهرة الجديدة

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20/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

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يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل .
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19/7/2020
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صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي مدينه المستقبل

(للبيع)

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والعيش بحرية فلا بد من الحصول على وحدة سكنية فى كمبوند سراي القاهرة الجديده أسعار ومساحات وانظمة سدا.
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19/7/2020
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- في القاهرة مصر

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4,250 يورو

18/7/2020
صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/7/2020
صورة الاعلان: الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه - في القاهرة مصر

الهدوء اللى بتحلم بيه عندنا فى تاون جيت هتلاقيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

191,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

انسى همومك وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة وانسى همومك واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بيوتى سنتر ومول ت.
العنوان:

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القسم: 

178,000 جنيه

18/7/2020
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شقة للبيع لراحة بالك انت وعيالك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لراحة ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وعيش اجمل لحظات حياتك شقتك 165 م ( 3 غرف نوم +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

369,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى افضل مواقع العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى افضل مواقع العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بافضل مكان فى العاصمة الادارية امتلك شقتك فى تاون جيت 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

228,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لوكنت من عشاق الرقي والتميزوالخصوصية فهي فرصة خيالية لن تتكررلأمتلاك وحدة وشقق للبيع في قلب القاهره .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد - في القاهرة مصر

بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

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ان مشروع تاج سيتى التجمع الخامس يتمتع بأنماط صحية نظرا لمتعه أكثربالمساحات الخضراء التى تمثل الطبيعة.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

18/7/2020
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