امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات

استمتع باجمل فيو ع لاجون قريب من افضل خدمات بكمبوند راقى وبمنطقة سكنية مميزة بالR7 و امتلك شقتك 186 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب140 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع خدمات كتير لخدمتك انت واولادك حمامات سباحة ومناطق مخصصة للاطفال و مطاعم وكافيهات ومناطق تجارية عشان تلبى كل احتياجاتك مستنى ايه الحق احجز وحدتك باقل الاسعار و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند il mondo بالعاصمة الادارية