امتلك شقة ف il mondo ع بعد دقائق من النهر الاخضر وقريب من منطقة الخدمات

(للبيع)
|استمتع باجمل فيو ع لاجون قريب من افضل خدمات بكمبوند راقى وبمنطقة سكنية مميزة بالR7 و امتلك شقتك 186 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب140 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع خدمات كتير لخدمتك انت واولادك حمامات سباحة ومناطق مخصصة للاطفال و مطاعم وكافيهات ومناطق تجارية عشان تلبى كل احتياجاتك مستنى ايه الحق احجز وحدتك باقل الاسعار و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند il mondo بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103186
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