امتلك شقة ف كمبوندil Mondoبفيو مميز ع النهر الاخضر

(للبيع)
|استمتع بفيو مميز ع النهر الاخضر وكريستال لاجون وقريب من ارقى خدمات فى كمبوند الموندو شقتك 230 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ ريسبشن + مطبخ + 3 حمام +Dressing + 2 + تراس ) ب344الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريبة من الحى الدبلوماسى والنهر الاخضر واهم معالم العاصمة الادارية وكمان مميزات وخدمات متكاملة كتيرة مالهاش مثيل الحق الفرصة و ابعتلنا رساله ع الواتس او كلمنا ع 01201135481 وامتلك في العاصمة الادارية بتسهيلات في السداد متنوعة وبدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|344,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109916
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