امتلك شقة ف كمبوندil Mondoبفيو مميز ع النهر الاخضر

استمتع بفيو مميز ع النهر الاخضر وكريستال لاجون وقريب من ارقى خدمات فى كمبوند الموندو شقتك 230 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ ريسبشن + مطبخ + 3 حمام +Dressing + 2 + تراس ) ب344الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد قريبة من الحى الدبلوماسى والنهر الاخضر واهم معالم العاصمة الادارية وكمان مميزات وخدمات متكاملة كتيرة مالهاش مثيل الحق الفرصة و ابعتلنا رساله ع الواتس او كلمنا ع 01201135481 وامتلك في العاصمة الادارية بتسهيلات في السداد متنوعة وبدون فوائد