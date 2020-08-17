امتلك شقة ف العاصمة واستمتع بأستثمار بلا حدود

(للبيع)
|استمتع بأستثمار بلا حدود وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وخلي استثمارك مضمون والشقة 218م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل الخدمات جمبك من حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل ع 01279848994 واعرف باقي التفاصيل او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|145,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065212
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