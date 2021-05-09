امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين

شقة في The addrest east القاهرة الجديدة 140م (3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل The addrest east في التجمع الخامس مكان استراتيجي يجذب اليه كل من يبحث عن مكان قريب من الخدمات وبعيد عن الضوضاء والتلوث قريب جدا من المحاور والطرق الرئيسية 5 دقائق من شارع التسعين بالقرب من ماونتن فيو وبالم هيلز متميز بخدماته الحديثة تصميمات معمارية عصرية وانيقة بحيرات صناعية كريستالية نادي جيم سبا جاكوزي مجهز باحدث الاجهزة والمعدات الرياضية منطقة تجارية نادي صحي واجتماعي منطقة العاب ترفيهية للاطفال