امتلك شقة في القاهرة الجديدة تشطيب كامل وتقسيط على 7سنين

(للبيع)
|شقة في The addrest east القاهرة الجديدة 140م (3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + شرفة) تشطيب كامل The addrest east في التجمع الخامس مكان استراتيجي يجذب اليه كل من يبحث عن مكان قريب من الخدمات وبعيد عن الضوضاء والتلوث قريب جدا من المحاور والطرق الرئيسية 5 دقائق من شارع التسعين بالقرب من ماونتن فيو وبالم هيلز متميز بخدماته الحديثة تصميمات معمارية عصرية وانيقة بحيرات صناعية كريستالية نادي جيم سبا جاكوزي مجهز باحدث الاجهزة والمعدات الرياضية منطقة تجارية نادي صحي واجتماعي منطقة العاب ترفيهية للاطفال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|the addres east- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093674
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