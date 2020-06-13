امتلك شقة في العاصمة وعيش حياتك براحتك

(للبيع)
|عيش حياتك براحتك وبدون ازعاج وبعيد عن الزحمة واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060682
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