امتلك شقة في العاصمة وعيش حياتك براحتك

عيش حياتك براحتك وبدون ازعاج وبعيد عن الزحمة واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا وجيم وسبا وجاكوزي ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة