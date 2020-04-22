امتلك شقة في العاصمة الجديدة واستمتع بالخصم الكبير

(للتقسيط)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن وسط الهدوء والجاذبية وبالخصم الكبير واستمتع بالعرض وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ملاعب رياضية وكيدز اريا ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058353
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